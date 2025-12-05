Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na podział Banku Handlowego w Warszawie poprzez wyodrębnienie części majątku w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na rzecz VeloBanku, podała Komisja.

W maju Citi Handlowy podpisał z VeloBankiem, Promontoria Holding 418 B.V. (jedyny akcjonariusz VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej banku na rzecz VeloBanku. Podział ma pozwolić bankowi skupić się na rozwoju bankowości instytucjonalnej.

Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec I kwartału 2025 r.). Do VeloBanku przejdą wszyscy pracownicy bankowości detalicznej (około 1650 osób) oraz oddziały.

Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x. Wartość dla akcjonariuszy składa się ze stałego komponentu ceny, którego wysokość jest szacowana na 432 mln zł; zmiennego komponentu ceny wynoszącego do 100 mln zł, płatnego zależnie od osiągniętych wolumenów biznesowych działalności detalicznej w dniu zamknięcia transakcji, a także z wartości uwolnionych kapitałów i zysków wygenerowanych przez bankowość detaliczną do dnia zamknięcia transakcji, szacowanych na poziomie 570 mln zł, podano wtedy.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

VeloBank oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, w tym private banking oraz firm każdej wielkości, a także instytucji sektora publicznego. Należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce.

Źródło: ISBnews