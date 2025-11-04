ZEW Kogeneracja miała ok. 15 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wynik EBITDA wyniósł ok. 43 mln zł.

„Według wstępnych szacunków za III kwartał 2025 roku:

• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 496 GWh (w tym jednostka dominująca 153 GWh),

• sprzedaż ciepła wyniosła 859 TJ (w tym jednostka dominująca 757 TJ),

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 402 mln złotych,

• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 11 mln złotych,

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 43 mln złotych,

• skonsolidowana strata netto wyniosła około 15 mln złotych,

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 28 mln złotych” – czytamy w komunikacie.



Według wstępnych szacunków po 9 miesiącach 2025 roku:

• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 876 GWh (w tym jednostka dominująca 869 GWh),

• sprzedaż ciepła wyniosła 6 785 TJ (w tym jednostka dominująca 5 980 TJ),

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 1 728 mln złotych,

• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 260 mln złotych,

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 340 mln złotych,

• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 135 mln złotych, czyli 9,03 złotych na akcję,

• skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 14 mln złotych,

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 242 mln złotych, podano także.



„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. wzrosły o 5%, tj. o 34 mln zł i wyniosły 762 mln zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła był głównie efektem wyższego o 7% wolumenu sprzedaży wynikającego z niższych średnich temperatur w 2025 r. oraz niższych średnich cen sprzedaży ciepła. Skonsolidowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej były wyższe o 24 mln zł i wyniosły 841 mln zł. Wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej były efektem dwóch czynników: wzrostu przychodów o 94 mln zł w Kogeneracji SA (wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej o 49%) oraz spadku o 70 mln zł w EC Zielona Góra SA (spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 2%). Ceny energii elektrycznej w GK Kogeneracja SA były niższe średnio o 20%” – skomentowała spółka.

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2025 r. odnotowano znaczny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii o 195 mln zł (wzrost wolumenu zużycia gazu w Kogeneracji oraz wzrost kosztów zakupu gazu w EC Zielona Góra z tytułu wzrostu ceny zakupu gazu w ramach nowej umowy gazowej zawartej na początku drugiego półrocza 2024 r.) przy jednoczesnym spadku kosztu rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 121 mln zł, tj. o 25%, z tytułu niższych cen zakupu uprawnień, przekazano także.



Ostateczne wartości zostaną przedstawione 25 listopada 2025 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: ISBnews