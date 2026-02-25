ZEW Kogeneracja miała ok. 246 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wynik EBITDA wyniósł ok. 543 mln zł.

„Według wstępnych szacunków po 12 miesiącach 2025 roku:

• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 837 GWh (w tym Jednostka Dominująca 1 445 GWh),

• sprzedaż ciepła wyniosła 10 783 TJ (w tym Jednostka Dominująca 9 515 TJ),

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 2 650 mln zł,

• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 487 mln zł,

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 543 mln zł,

• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 246 mln zł, czyli 16,53 zł na akcję,

• skonsolidowane przepływy pieniężne netto wyniosły około 2 mln zł,

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 295 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej były wyższe w porównaniu do 2024 r. o 11%, tj. o 131 mln zł i wyniosły 1281 mln zł, z czego 638 mln zł wypracowała PGE Zielona Góra. Wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej były przede wszystkim efektem wyższego wolumenu sprzedaży w Kogeneracji S.A. o 31% w porównaniu do 2024 r., przy jednocześnie niższych średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej, podkreślono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły w 2025 r. o 65 mln zł, tj. o 6% i wyniosły 1 181 mln zł. Było to efektem wzrostu średniej ceny sprzedaży ciepła, przy jednocześnie wyższym o 6% wolumenie sprzedaży spowodowanym niższymi średnimi temperaturami w 2025 r.

„W IV kwartale 2025 r. spółka przeprowadziła aktualizację rezerwy na rekultywację terenów składowisk. Wzrost wartości rezerwy o 29,5 mln zł wynikał ze zmiany założeń technicznych i regulacyjnych oraz wyceny szacowanych kosztów” – wskazano również.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2025 r., którego publikację zaplanowano na 15 kwietnia 2026 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: ISBnews