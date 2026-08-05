Kogeneracja odnotowała ok. 6 mln zł skonsolidowanej straty netto i ok. 53 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2026 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 472 mln zł. W I połowie br. spółka miała ok. 207 mln zł zysku netto, ok. 376 mln zł zysku EBITDA przy skonsolidowanych przychodach w wysokości 1542 mln zł.

„Według wstępnych kwartalnych szacunków za okres od 1 kwietnia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.:

• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 502 GWh (w tym jednostka dominująca 307 GWh),

• sprzedaż ciepła wyniosła 1 681 TJ (w tym jednostka dominująca 1 495 TJ),

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 472 mln zł,

• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 21 mln zł,

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 53 mln zł,

• skonsolidowana strata netto wyniosła około 6 mln zł, czyli 0,42 zł na akcję,

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 35 mln zł.

Według wstępnych półrocznych szacunków za okres od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.:

• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 552 GWh (w tym jednostka dominująca 979 GWh),

• sprzedaż ciepła wyniosła 6 536 TJ (w tym jednostka dominująca 5 771 TJ),

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 1542 mln zł,

• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 321 mln zł,

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 376 mln zł,

• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 207 mln zł, czyli 13,88 zł na akcję,

• skonsolidowane ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 18 mln zł,

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 68 mln zł” – wymieniono w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły w I półroczu 2026 r. o 14%, tj. o 91 mln zł i wyniosły 722 mln zł, w tym wzrosły w Kogeneracji o 89 mln zł i w PGE Zielona Góra o 2 mln zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w I półroczu 2026 r. był głównie efektem wyższego o 10% wolumenu sprzedaży w obu spółkach Grupy, wynikającego z niższych średnich temperatur w I półroczu 2026 r., przy wyższej średniej cenie sprzedaży ciepła w Kogeneracji i jednocześnie niższej średniej cenie sprzedaży ciepła w PGE Zielona Góra.

Skonsolidowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej były wyższe w porównaniu do I półrocza 2025 r. o 11%, tj. o 69 mln zł i wyniosły 676 mln zł. Wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej były efektem wzrostu wolumenu sprzedaży o 12%, w tym wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w Kogeneracji o 37% (wzrost przychodów o 112 mln zł) oraz spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w PGE Zielona Góra o 14% (spadek przychodów o 43 mln zł).

Istotnym elementem kosztowym był wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 89 mln zł, tj. o 33%, podkreślono.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2026 r., którego publikację zaplanowano na 8 września 2026 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: ISBnews