Czasowa wystawa „Miasto z Piernika” podbiła na ostatniej prostej roku wyniki finansowe Kolejkowo. W całym 2023 r. przychód spółki wzrósł r/r o 27 proc. do prawie 12 mln zł, a zysk ze sprzedaży o 37 proc. r/r do 3,2 mln zł. Jeszcze w tym roku sieć wystaw makiet kolejkowych powiększy się o nowe lokalizacje i atrakcje.

Kolejkowo ma za sobą udaną końcówkę roku. W IV kwartale 2023 r. na poziomie przychodów spółka wypracowała 2,86 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2,43 mln zł rok wcześniej. Na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale wpływ miała wystawa czasowa „Miasto z Piernika”, która trwała od 22 listopada we Wrocławiu i od 29 listopada w Gliwicach.

W całym 2023 r. Kolejkowo wypracowało 11,97 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Zysk na poziomie netto opiewał na 2,48 mln zł, a operacyjnym na 3,23 mln zł.

O dobrym rozwoju spółki najlepiej świadczą znaczące wzrosty przychodów i zysku ze sprzedaży w 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Przychód wzrósł o 27 proc. do prawie 12 mln zł, a zysk ze sprzedaży o 37 proc. do 3,2 mln zł. Specyfika biznesu sprawia, że koszty nie rosną proporcjonalnie do przychodów, stąd zysk rósł szybciej niż przychody. Niezależnie od liczby klientów, koszt obsługi, najmu powierzchni, mediów jest na podobnym poziomie. Dlatego im wyższa odwiedzalność, tym większa rentowność liczona na jednego klienta – komentuje wyniki finansowe Jakub Paczyński, prezes Kolejkowo SA.

Obecnie na Kolejkowo składają się dwie wystawy miniatur, we Wrocławiu i w Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 340 tys. gości, oraz nowopowstała modelarnia w Jeleniej Górze. Obiekt operacyjnie ruszy w marcu 2024 roku. Modelarnia oprócz zaplecza produkcyjnego będzie stanowiła biletowaną atrakcję edukacyjno-turystyczną. Kolejkowo szacuje, że w pierwszych latach działalności obiekt w Jeleniej Górze będzie przyjmować ok. 70 tys. klientów rocznie.

W grudniu 2023 roku zakończyliśmy budowę modelarni w Jeleniej Górze, w obiekcie funkcjonuje już administracja. Na początku marca pracę rozpoczną modelarze, a 20 marca planujemy uruchomić biletowaną ścieżkę turystyczną pokazującą jak powstaje Kolejkowo. Dzięki temu obiektowi znacznie przyspieszymy tworzenie nowych makiet i wystaw. Będzie on również przynosił przychody ze sprzedaży biletów wstępu. Zakładamy, że do końca 2023 roku odwiedzi ją 50 tysięcy gości, a przychód wyniesie ok. 2,5 mln zł – mówi Jakub Paczyński, prezes Kolejkowo SA.

W planach na 2024 r. jest także otwarcie kolejnej lokalizacji – w Warszawie, czyli najlepszym rynku usług turystycznych w Polsce. Prace nad nową lokalizacją są już zaawansowane, głównie ze względu na nową modelarnię, która przyspiesza proces powstawania nowych elementów ekspozycji. W 2025 r. Kolejkowo zakłada otwarcie następnej wystawy w Gdańsku, a w przyszłości przeprowadzenie akwizycji firm już działających na rynku.

Źródło: Spółka