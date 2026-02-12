Kombinat Konopny kontynuuje przygotowania do debiutu giełdowego i zakłada wejście na rynek NewConnect w pierwszej połowie 2026 roku, podała spółka. Strategicznym celem spółki na lata 2026-2027 jest dalszy wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniego wyniku EBITDA oraz zwiększaniu udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów.

W IV kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 2,04 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 73% r/r. Spółka osiągnęła dodatnią EBITDA na poziomie 0,15 mln zł oraz ograniczyła stratę netto do 0,08 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 r. przychody wyniosły 1,18 mln zł, strata EBITDA sięgnęła 1,19 mln zł, a strata netto 1,46 mln zł, podano.

„Wypracowane wyniki pokazują, że nasz biznes osiągnął wyraźny punkt zwrotny. Po sześciu latach działalności jesteśmy operacyjnie blisko progu rentowności, a wynik EBITDA jest dodatni. Rok do roku poprawiliśmy EBITDA o 1,34 mln zł, a strata netto została zredukowana o blisko 95%. To efekt rozwoju dwóch kluczowych obszarów działalności – naturalnych suplementów roślinnych oraz tekstyliów konopnych” – powiedział prezes Maciej Kowalski, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla zarząd, IV kwartał był pierwszym okresem, w którym oba segmenty jednocześnie wniosły istotny, pozytywny wkład do przychodów spółki. Spółka podkreśla, że w omawianym okresie udało się znaleźć formułę na skuteczną, skalowalną reklamę za pośrednictwem mediów społecznościowych, która spowodowała skokowy wzrost obrotów w serwisie Kombinat.eu. Obecnie firma dostarcza produkty do klientów w całej Europie, a prowadzone działania marketingowe i pozycjonujące na rynkach zagranicznych zaczynają przynosić wymierne efekty, podkreślono.

Kombinat Konopny przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect, który planowany jest na pierwsze półrocze 2026 roku. Wejście na giełdę ma wesprzeć dalsze skalowanie działalności oraz zwiększyć rozpoznawalność marki.

„W kolejnych kwartałach planujemy konsekwentnie zwiększać skalę sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych, rozwijać portfolio produktowe oraz poprawiać rentowność operacyjną. Debiut na NewConnect traktujemy jako naturalny krok w rozwoju spółki – to otwarcie nowego etapu, który pozwoli nam przyspieszyć realizację strategii i budować wartość dla akcjonariuszy” – dodał Kowalski.

Kombinat Konopny to polska firma rozwijająca markę produktów konopnych w dwóch segmentach: naturalnych suplementów roślinnych oraz tekstyliów konopnych. Spółka działa na rynku od blisko sześciu lat. Sprzedaż prowadzona jest głównie w modelu e-commerce, zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich.

