Komputronik podpisał umowę inwestycyjną z Euvic 2030 – wehikułem inwestycyjnym założonym wspólnie przez Euvic oraz Gemini Holding Rafała Sonika – oraz WB iTotal, w ramach której firmy te zobowiązały się do zapewnienia spółce zwiększonych limitów kredytów kupieckich w wysokości co najmniej 20 mln zł, podała spółka. W zamian obejmą 980 tys. nowych akcji Komputronik.

Zawarcie umowy inwestycyjnej wpisuje się w długoterminową strategię Komputronik, której priorytetem jest dalszy rozwój w segmentach konsumenckim oraz sprzedaży dla firm i dalsze umacnianie pozycji rynkowej przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej, podano.

„Umowa przewiduje objęcie emisji 980 tys. nowych akcji z 12 miesięcznym lock-up’em, z czego Euvic obejmie 735 tys. akcji (6,82% akcji w podwyższonym kapitale spółki), a WB iTotal 245 tys. akcji (2,27% akcji w podwyższonym kapitale spółki). Dodatkowo Euvic 2030 nabył od głównego akcjonariusza oraz od wskazanej przez niego spółki EKB Sp. z o.o. łącznie 490 tys. (tj. 4,55% wszystkich akcji Komputronik S.A. po podwyższeniu kapitału) akcji po cenie 5 zł za akcję” – czytamy w komunikacie.

„W ramach podpisanego porozumienia obie firmy – Euvic 2030 i WBiTotal – zobowiązały się do zapewnienia spółce zwiększonych limitów kredytów kupieckich w wysokości co najmniej 20 mln zł. Z tego już na dzień podpisania umowy Komputronik ma dostęp do 19 mln zł. Ma to bezpośredni wpływ na możliwość generowania dodatkowych przychodów przez spółkę – klienci mają dostęp do większej ilości szybciej dostępnych produktów, jednocześnie firma zyskuje lepszą pozycję negocjacyjną wobec dostawców, co wpływa na jej rentowność” – podano.

Podpisana umowa to także strategiczne i znaczące zwiększenie możliwości sprzedażowe firmy, zarówno w obszarze elektroniki konsumenckiej, jak i rozwiązań dla biznesu, podkreślono.

„Pozyskanie stabilnego partnera inwestycyjnego, rozumiejącego rynek, na którym działamy i podzielającego naszą wizję rozwoju, wzmacnia nas nie tylko finansowo. Widząc ogromny potencjał we współpracy z Euvic 2030, zarówno w obszarze operacyjnym, jak i strategicznym, osobiście jako główny akcjonariusz zwiększam moje zaangażowanie w akcjonariacie spółki […]. Połączenie naszego doświadczenia rynkowego z kompetencjami i zasobami naszych inwestorów – choćby w obszarze realizacji projektów IT dla sektora publicznego i prywatnego – pozwoli nam umocnić pozycję i przyśpieszyć rozwój w kluczowych dla nas obszarach: omnichannel oraz dostawcy technologii dla biznesu” – powiedział prezes Komputronika Wojciech Buczkowski, cytowany w materiale.

Partnerstwo z Euvic 2030 to również wsparcie zakładające wykorzystanie synergii pomiędzy Grupą Komputronik a innymi spółkami portfelowymi inwestora, co otwiera przed Komputronik nowe perspektywy biznesowe i umożliwia budowę trwałej wartości dla akcjonariuszy, zaznaczono.

„Segment infrastruktury i dystrybucji IT to dynamicznie rozwijający się obszar, w którym dostrzegamy liczne szanse wzrostu, szczególnie na styku z usługami, które są naszą najsilniejszą stroną. Po ubiegłorocznej inwestycji w Senetic i bardzo dobrym bieżącym roku tej spółki, stajemy się istotnym partnerem dla czołowych producentów oraz jednym z najsilniejszych graczy w zakresie dostaw i obsługi sprzętu IT na rynku. Komputronik doskonale wpisuje się w kierunek rozwoju naszego biznesu – jest silny operacyjnie, skutecznie dostosowuje się do zmian rynkowych, inwestuje w nowe technologie, usprawnia procesy i efektywnie zarządza kosztami. Widzimy znaczący potencjał synergii między naszymi spółkami, zarówno w obszarze sprzedaży i logistyki, jak i we wspólnym wykorzystaniu kompetencji technologicznych oraz relacji z producentami” – powiedział prezes Euvic Wojciech Wolny.

Spółka podkreśliła, że Grupa Euvic to jedna z największych polskich grup technologicznych, działająca od 20 lat, zrzeszająca kilkadziesiąt wyspecjalizowanych spółek IT. Grupa działa nie tylko w Polsce – stale wzmacnia swoją obecność także w USA, Skandynawii, rejonie DACH, Dubaju oraz w Ukrainie.

Komputronik to dystrybutor sprzętu IT. Posiada sklep internetowy oraz sieć sklepów stacjonarnych w całym kraju. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: ISBnews