Konsorcjum obejmujące fundusze zarządzane przez Advent International i podmioty stowarzyszone (37% udziałów), FCWB LLC – spółkę zależną w całości należącą do FedEx Corporation (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16% udziałów) i PPF Group (10% udziałów) zawarło porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po 15,6 euro za akcję, podała spółka. Zakończenie transakcji planowana jest na II poł. tego roku, a InPost zachowa niezależność operacyjną i dotychczasowy profil działalności.

„Grupa InPost będzie nadal działać pod marką InPost, z główną siedzibą operacyjną w Polsce i obecną strukturą zarządzania. Rafał Brzoska pozostanie na stanowisku prezesa zarządu i dalej będzie kierować firmą. Konsorcjum wesprze istniejącą strategię rozwoju InPost, w tym dalszą rozbudowę sieci maszyn Paczkomat oraz rozwój rozwiązań cyfrowych. FedEx wniesie dodatkowo wiedzę branżową opartą na zróżnicowanej i globalnej sieci logistycznej oraz zaawansowanej technologii” – czytamy w komunikacie.

Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji InPost wynosi 7,8 mld euro, co zapewnia akcjonariuszom spółki korzystną wycenę dzięki bardzo atrakcyjnej premii ofertowej w wysokości 50% w stosunku do ceny akcji z 2 stycznia 2026 r. oraz 53% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. i 43% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z sześciu miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r., podkreślono.

„Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewni nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych, takich jak rosnąca penetracja handlu elektronicznego, wzrastające oczekiwania konsumentów dotyczące jakości, w tym szybkości i wygody oraz przechodzenia na bardziej zrównoważone formy dostaw” – powiedział założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

„Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach. Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy. Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej” – dodał.

PFF sprzeda cały swój pakiet akcji w ramach transakcji, ale pozostanie zaangażowany w InPost przez reinwestycję jako 10-proc. udziałowiec konsorcjum, podano także.

„Od momentu naszej pierwszej inwestycji w InPost, która miała miejsce niemal trzy lata temu, konsekwentnie wspieraliśmy spółkę w realizacji jej wizji ekspansji na rynkach europejskich. Uznajemy przedstawioną ofertę za atrakcyjną, w związku z czym zamierzamy odpowiedzieć pozytywnie na złożoną ofertę, sprzedając znaczną część naszego pakietu akcji, wspierając tym samym realizację transakcji. Jednocześnie z satysfakcją deklarujemy dalsze wsparcie spółki w roli inwestora mniejszościowego w momencie, gdy InPost rozpocznie nowy etap rozwoju ukierunkowany na jego zrównoważony wzrost” – zapowiedział CEO PPF Didier Stoessel.

Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a konsorcjum zobowiązuje się wspierać strategię InPost, w tym dalszą ekspansję we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Beneluksie i Wielkiej Brytanii, będącej największym rynkiem e-commerce w Europie. Konsorcjum będzie również wspierać inicjatywy InPost mające na celu redefinicję europejskiego sektora e-commerce przez pogłębianie partnerstw w całym łańcuchu wartości, w tym dalsze inwestycje w konsumencką ofertę mobilną, podano także.

„Konsorcjum uważa, że transakcja ma istotne atuty finansowe dla akcjonariuszy InPost i będzie wspierać długoterminowe budowanie wartości dla wszystkich interesariuszy spółki, w tym klientów i pracowników. Konsorcjum wnosi głęboką wiedzę branżową opartą na zróżnicowanej i globalnej sieci oraz zaawansowanej technologii, wspierając ambicje InPost, by stać się wiodącym europejskim graczem e-commerce” – czytamy dalej w materiale.

Zarząd i rada nadzorcza InPost powołały komitet, który przeprowadził dokładny przegląd proponowanych warunków transakcji przy wsparciu zewnętrznych doradców. Komitet stoi na stanowisku, że oferta jest w najlepszym interesie wszystkich interesariuszy i jednogłośnie popiera transakcję, rekomendując akcjonariuszom odpowiedź na ofertę. Transakcja jest wspierana przez akcjonariuszy reprezentujących 48% wyemitowanych akcji spółki, podano również.

„Grupa InPost zmienia europejski krajobraz e-commerce. Z satysfakcją nawiązujemy strategiczne partnerstwo z FedEx Corporation, globalnym liderem w sektora logistycznego, które przyczyni się do szybszego rozwoju Grupy InPost. Bazując na osiągnięciach Advent w logistyce, technologii i rozwiązaniach dla konsumentów, będziemy wspierać obecną strategię Grupy InPost, w tym rozbudowę sieci maszyn Paczkomat, pogłębianie współpracy z partnerami biznesowymi i ulepszanie oferty dla konsumentów. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z Rafałem Brzoską, zespołem zarządzającym Grupą i naszymi partnerami w konsorcjum. Pragniemy zapewnić wsparcie strategiczne i długoterminową perspektywę niezbędną do uwolnienia pełnego potencjału wzrostu Grupy InPost oraz wzmocnienia pozycji firmy jako wiodącego paneuropejskiego dostawcy usług dla e-commerce” – powiedział partner w Advent International Ranjan Sen, cytowany w komunikacie.

Prezes FedEx Corporation Raj Subramaniam podkreślił zaś, że FedEex po finalizacji transakcji planuje zawarcie z InPostem umów, w ramach których będzie mógł zapewnić klientom dostęp do oferty Grupy InPost w zakresie dostaw ostatniej mili B2C, jednocześnie wykorzystując globalną sieć oraz logistyczne know-how FedEx w celu wsparcia kolejnej fazy rozwoju InPost.

„Inwestycja w InPost odzwierciedla nasze zdyscyplinowane podejście do alokacji kapitału i długoterminowej budowy wartości. Razem z kierownictwem InPost oraz Advent widzimy wyraźną drogę do stworzenia nowych możliwość rozwoju FedEx, poprawy efektywności operacji B2C na ostatniej mili i zapewnienia jeszcze lepszego poziomu obsługi klientów w całej Europie” – dodał CEO FedEx Corporation.

Spółka podała też, że konsorcjum ma w pełni zapewnione finansowanie w formie kapitału własnego przy wsparciu banków finansujących, co daje pewność zamknięcia transakcji. Członkowie konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania w kwocie 5,9 mld euro. Pozostała część transakcji sfinansowana zostanie długoterminowymi kredytami udzielonymi przez szerokie konsorcjum banków.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews