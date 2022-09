Konsorcjum Rafako (partner) i Rafako Innovation (lider) – spółki zależnej – podpisało umowę z Barlinek Inwestycje na budowę układu ciepłowniczego zasilanego biomasą w Barlinku, podało Rafako. Wartość umowy to 42,3 mln zł netto.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu ciepłowniczego zasilanego biomasą, tj.: dedykowanego układu spalania czystej biomasy w ciepłowni wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z infrastrukturą budowlaną i techniczną oraz budowa układu dostarczenia ciepła do odbiorników na terenie zakładu produkcyjnego zamawiającego w Barlinku.

To pierwszy nowy projekt w Grupie Rafako, pozyskany po zakończeniu procesu restrukturyzacji spółki, podkreślono.

„Powrót Rafako na rynek stał się faktem. Wygraliśmy postępowanie przetargowe na projekt, który jest niezmiernie istotny biznesowo dla naszej grupy kapitałowej. Transformacja energetyczna ciepłownictwa będzie ważnym obszarem rozwoju całej grupy kapitałowej. Dlatego realizacja tego typu inwestycji doskonale wpisuje się w nasz nowy model biznesowy” – powiedział prezes Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie.

Ryczałtowe wynagrodzenie konsorcjum z tytułu umowy wyniesie 42 300.000 zł netto, a termin realizacji inwestycji wynosi nie więcej niż 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy do chwili uruchomienia produkcji ciepła, a także nie więcej niż 14 miesięcy do chwili przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, wynika z materiału.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews