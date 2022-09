Oferta konsorcjum z Torpolem jako liderem, warta ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym zakres podstawowy 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na przebudowę odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, podała spółka. Udział Torpolu w konsorcjum wynosi 70%.

Przetarg nosi nazwę „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: 'Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E'” – czytamy w komunikacie.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%), podano także.

Termin realizacji inwestycji został określony na:

zakres podstawowy – 30 miesięcy od daty rozpoczęcia,

opcja nr 1 – 108 miesięcy od dnia upływu okresu zgłaszania wad dla zakresu podstawowego. Oświadczenie o skorzystaniu z opcji nr 1 inwestor może złożyć nie wcześniej niż na 12 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu okresu zgłaszania wad dla zakresu podstawowego,

opcja nr 2 – określony przez inwestora w oświadczeniu o skorzystaniu z opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu okresu zgłaszania wad dla zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Inwestora z opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji, wymieniono.

Cena oferty złożonej przez spółkę w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym cena za realizację zakresu podstawowego 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto), cena za realizację prawa opcji nr 1 wynosi 4,45 mln zł brutto (tj. ok. 3,6 mln zł netto), a cena za realizację prawa opcji nr 2 wynosi 8,5 mln zł brutto (tj. ok. 6,9 mln zł netto).

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. Torpol Oil&Gas wchodzi w skład grupy Torpolu.

Źródło: ISBnews