Wojas otrzymał zaproszenie do podpisania umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie, na wykonanie i dostawę w 2023 roku trzewików zimowych dla Wojska Polskiego, podała spółka. Łączna wartość kontraktu z opcjami dodatkowymi wyniesie 20 mln zł brutto, z tego na Wojasa (lider konsorcjum) przypada 67%. Realizacje dostaw zaplanowana jest od sierpnia do listopada tego roku. W tym roku jest to już czwarta tego rodzaju umowa.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 roku.

Źródło: ISBnews