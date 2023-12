PGNiG Termika skierowało do konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal (z udziałem wynoszącym ok. 27%), Mitsubishi Power Europe GmbH (lider), Mitsubishi Power Ltd. i Mitsubishi Power Europe Ltd., notę obciążeniową, wzywającą do zapłaty 244,4 mln zł z tytułu kar umownych, wynikających z postanowień kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Jako termin zapłaty wskazano w nocie 21 grudnia 2023 roku, podał Polimex. W jego ocenie wyłączną przyczyną naliczenia ww. kar umownych jest awaria turbiny parowej, który to podzespół wchodzi w skład zakresu, za który w ramach realizacji kontraktu odpowiadają pozostali członkowie konsorcjum, z wyłączeniem spółki. Niezależnie od powyższego Polimex zamierza wspierać konsorcjantów w zakresie wyjaśnienia zasadności noty, zadeklarowano.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews