Europejskie rynki notują na dzisiejszej sesji wstrzymanie wczorajszych wzrostów. Najsłabiej radzi sobie niemiecki DAX, który cofa się o ponad 0,7%. Słabsze nastroje widać też na francuskim CAC40 oraz włoskim IT40, które zamknęły sesję na ok. 0,1% niższych poziomach niż wczorajsza cena zamknięcia. Mocny wzrost zanotowała za to brytyjska giełda, której indeks wzrósł o ponad 1%.

Brytyjskiej giełdzie nie zaszkodził odczyt inflacji, który wskazał na wyższy wzrost cen od oczekiwań inwestorów (3,8% wobec prognoz zakładających 3,7%). Indeks brytyjski napędzają dziś m.in. spółkami z sektora dóbr konsumentów. Odczyt inflacji może wskazywać na korzystne z perspektywy producentów kształtowanie się cen, co przy założeniu utrzymania wytrzymałości konsumentów może przełożyć się na obronienie przez spółki marż.

Na polskiej giełdzie dominowała dziś głównie czerwień. Największą przecenę odnotował mWIG40, najmocniejszy indeks na wczorajszej sesji. Wśród spółek ciążących na notowaniach rynku wyróżnili się producenci gier. Wczoraj rozpoczęły się targi Gamescom, jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu graczy i producentów gier. Na otwarciu targów zaprezentowano wiele nowych tytułów, w tym polscy producenci pokazali zwiastuny m.in. Cronos: The New Dawn oraz The Lords of The Fallen II. W przypadku Bloober Team (producenta pierwszego z tytułów) prezentacja została ciepło przyjęta zarówno przez graczy, jak i inwestorów. Notowania spółki zyskały na dzisiejszej sesji ponad 2,5%. Reakcja na trailer gry CI Games (drugiego z wymienionych tytułów) była zupełnie odwrotna. Inwestorzy wyprzedawali akcje spółki, które finalnie spadły o ponad 10% w stosunku do wczorajszej ceny zamknięcia. Choć trailer został przyjęty pozytywnie przez graczy, warto pamiętać, że gra wciąż nie ma jasno określonej daty premiery (zapowiedź sugeruje 2026 r.), a do tego CI Games pozostaje od połowy maja jedną z najdynamiczniej rosnących spółek (w ciągu zaledwie 3 miesięcy jej wartość wzrosła w szczytowym momencie o prawie 85%.

Amerykańska sesja otworzyła się dzisiaj spadkami, a inwestorzy z obawą oczekują na minutki Fedu z ostatniego spotkania. Jednocześnie dziś negatywnie rynek przyjął wyniki Target, którego notowania spadają o ponad 8%. Choć spółka zaprezentowała lepszą rentowność od oczekiwań i przebiła konsensus na poziomie zysku na akcję (2,05$ wobec oczekiwań 2,03 $), spadek sprzedaży w sklepach r/r (-5,7%) oraz sprzedaży porównywalnej (-3,8%) wystarczył, by inwestorzy nerwowo wyprzedali swoje akcje.

Źródło: XTB / Tymoteusz Turski