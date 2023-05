Grupa Boryszew podsumowuje bardzo dobre wyniki za 2022 rok. Spółka przygotowuje się też do odbicia w drugiej połowie roku. Obecnie Boryszew prowadzi inwestycje głównie w automatyzacji produkcji przewodów klimatyzacyjnych do samochodów elektrycznych.

„Patrzymy w przyszłość optymistycznie. Wiemy, że to jest rok spowolnienia. Według naszej oceny II kwartał powinien być dołkiem, jeśli chodzi o gospodarkę polską czy europejską. Inflacja hamuje czy stabilizuje się już na tych – szczególnie w Europie Zachodniej, u nas jeszcze nie – jednocyfrowych poziomach. Chcemy być gotowi na odbicie w drugiej połowie roku. To, co nam daje przewagę, to nasza dywersyfikacja” – mówi Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu, Boryszew SA.

W materiale informacje dotyczące: