Scanway, spółka z sektora kosmicznego działająca w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki, udanie zadebiutowała 11 października 2023 roku na warszawskim parkiecie. Jest to 358. debiut i jednocześnie 10. w tym roku na rynku NewConnect. Spółka doskonale radzi sobie z dywersyfikacją biznesu i wprowadza rozwiązania z sektora kosmicznego do codziennego życia. Prezes Zarządu Scanway – Jędrzej Kowalewski w rozmowie z Tymoteuszem Nowakiem przybliża najważniejsze zagadnienia związane z debiutem i działalnością firmy.

Scanway Space to są technologie najwyższego lotu, najwyższych poziomów, które są trudne, które wymagają wielu testów, przygotowań i oczywiście dużych nakładów kapitałowych. Scanway Industry to jest pokłosie tych technologii implementowane w codziennych potrzebach, czy to w przemyśle wytwórczym, czy to medycznym

mówi Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu, Scanway SA