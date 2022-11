Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Z drugiej strony, analizując zachowanie rynku po skrajnych wykupieniach RSI, no to widoczne jest na wykresie pewne schłodzenie i raczej powrót do wzrostów, poza jedynym wyjątkiem z 2006 roku. Przy czym wszystkie przypadki były w okresie końca bessy, czy też początku hossy. Mam dylemat, ponieważ nie ma jeszcze rozstrzygnięcia wojny w Ukrainie, a wydaje się, że strona rosyjska może podważyć aktualny przebieg działań” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

Główne tematy poruszone w tym odcinku to: