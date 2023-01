W jubileuszowym – setnym już – odcinku Subiektywnego Przeglądu Giełdowego Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA mówi o kluczowych decyzjach Fed, które będą miały duży wpływ na rynek. Setny odcinek to także dobra okazja do podsumowania aktualnej sytuacji rynkowej z szerszej perspektywy.

„Część uczestników zwraca uwagę, że jest szansa na pivot czy zmianę nastawienia amerykańskich władz monetarnych, przy czym dane makro raczej zachęcają Fed do utrzymania restrykcyjnego podejścia – jastrzębiego. No ale z drugiej strony, to co pokaże sentyment rynkowy, to będzie zachowanie EUR/USD czy indeksu DXY” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

W materiale informacje dotyczące: