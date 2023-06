Trzy wiedźmy to czas, gdy następuje rozliczenie kontraktów terminowych na indeksy i akcje oraz opcji na indeksy. Tłem tego wydarzenia są obecnie m.in. brak reakcji banków na orzeczenie TSUE czy wzrost technologicznego NASDAQ.

„Jeżeli inwestorzy chcą wzrostów i one się materializują, no to w pewnym momencie też trzeba do tego się dostosować. Tutaj sygnalizuję, że jestem bliski zmiany podejścia, bo nie można długo walczyć z rynkiem, ponieważ jest to kosztowne” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

W materiale informacje dotyczące: