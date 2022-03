Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Od lidera do outsidera – od outsidera do lidera. Dobrym przykładem jest w długim, dwuletnim terminie zachowanie notowań spółki Mercator. Bardzo mocne wzrosty, później – do tej pory – silne cofnięcia. Podobna sytuacja może być na niektórych spółkach, które zyskują w oczekiwaniu na bycie beneficjentami wojny w Ukrainie. Pytanie, czy te oczekiwania są wygórowane i czy w międzyczasie nie nastąpi silna korekta tych oczekiwań” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

Główne tematy poruszone w tym odcinku to: