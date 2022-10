Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Rok 2022 przynosi jedne z najsłabszych stóp zwrotu od początku roku. Patrząc po historycznych analogiach, jest szansa na efekt Halloween. Czy będzie w tym roku, każdy musi to ocenić i wyważyć za i przeciw. Czynnikiem in minus jest to, że rynek zakłada, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych od marca do czerwca 2023 będą na poziomie co najmniej 5%. Do tej pory to nie było zakładane” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

W materiale informacje dotyczące: