Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„To, co będzie kluczowe, to dane o inflacji konsumenckiej w Stanach. Te dane będą kluczowe, jeśli chodzi o view na politykę Fed w najbliższych miesiącach. Odczyt będzie istotnie wpływał na inwestorów. My w swoich analizach, patrząc po analogiach historycznych i to zarówno, jeśli chodzi o WIG20, jak i S&P, widzimy, że po fatalnym wrześniu jest szansa na dołek na początku bądź też w połowie października. I to zarówno na WIG20, jak i S&P” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

