Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Ekspozycja na Rosję, polityka zero COVID w Chinach i spowolnienie gospodarcze powodują, że sentyment do Chin jest słaby. Gdy mamy słaby sentyment do Chin, no to ujawnia się słabość rynków wschodzących. Na ten moment brak jest przełomu od 2009 roku. W tym sensie, do tej pory silne były rynki rozwinięte” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

Główne tematy poruszone w tym odcinku to: