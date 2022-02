Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Pojawiła się pierwsza jaskółka w postaci niższej od oczekiwań inflacji i stabilizacji – czy też próby przełamania słabości – rynku długu i wzrostu cen obligacji, co widać w Czechach i Polsce. Być może to jest bliski game changer. Będzie to wiadomo po fakcie, ale starając się nieco przybliżyć Państwu punkty zwrotne czy sytuacje w przyszłości, wydaje mi się, że warto tu ze szczególną ostrożnością i zainteresowaniem śledzić zachowanie polskich obligacji skarbowych na tle regionu i obligacji rynków bazowych” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

Główne tematy poruszone w tym odcinku to: