Przed nami dużo istotnych wydarzeń, które mają bezpośredni wpływ na rynek finansowy. To między innymi decyzje FED i RPP odnośnie stóp procentowych, aktualizacja ratingu Polski czy nadchodzące wybory.

Od 18 lipca kurs USD/PLN wzrósł o ponad 10-11% i jeżeli to byłoby kontynuowane, to wywierałoby to presję na WIG20 w dolarze. A dodam, że od października 2022 roku ten indeks wzrósł o blisko 100%, teraz ta stopa zwrotu wynosi ok. 64%. Jeżeli złoty by się osłabił, wywierałaby presję na inwestorów zagranicznych i oni mogliby być triggerem, jeśli chodzi o zachowanie WIG20

mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym