Przed polską walutą i WIG20 stoi ciekawa szansa do wykorzystania. Tłem sytuacji jest m.in. EUR/USD testujące wsparcie 1,05.

Widać tutaj, że po przełamaniu kanału spadkowego jest taki permanentny czy kurczywy trend wzrostowy, czyli umocnienie dolara. Być może to z jednej strony oznacza, że inwestorzy uwzględniają, że przez dłuższy czas jednak Fed będzie jastrzębi, to znaczy te stopy procentowe będą na wysokim poziomie albo będą później obniżane. Ma to oczywiście wpływ np. na obligacje. Wydaje mi się, że w krótkim terminie jest jakaś szansa na korektę tego rajdu, co sprzyjałoby umocnieniu korekcyjnemu euro, ale i złotego

mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym