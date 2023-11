Obecnie warto jest obserwować WIG-Banki i indeks USD (DXY). Ponadto WIG20 w dolarze ma szansę na przełamanie wieloletniej słabości.

Z jednej strony widać, że WIG20 w relacji do S&P 500 stara się zniwelować wieloletnią słabość. Na wykresie dziennym ta słabość została wyraźnie zanegowana. Na wykresie tygodniowym jeszcze trochę brakuje do jej zanegowania. To, na co zwróciłbym uwagę, to coraz bardziej wskaźniki techniczne są wykupione. To jest moment wrażliwości czy to, co warto obserwować

mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym