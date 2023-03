Na rynku obserwować można przyspieszenie awersji do ryzyka. Być może właśnie następuje istotne cofnięcie, które może przynieść oczyszczenie rynku przed próbą wiosennego odbicia i wzrostów. Zobacz analizę Sobiesława Kozłowskiego, Dyrektora Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Widać przyspieszenie awersji do ryzyka. Gdzie się ona zatrzyma – trudno w tej chwili przesądzić. W przypadku S&P to rejon 3800, być może trochę poniżej. W przypadku WIG20 – 1800-1750, no chyba, że nastąpiłaby panika, ale na ten moment trudno jest ocenić. Summa summarum następuje cofnięcie, które może być takim katharsis, oczyszczeniem rynku przed próbą odbicia czy wzrostów wiosennych” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

W materiale informacje dotyczące: