Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w kolejnym odcinku programu Subiektywny Przegląd Giełdowy na antenie inwestorzy.tv.

„Wydaje mi się, że w krótkim terminie dużo pozytywnych informacji się wydarzyło, stąd też to środkowe odbicie w literze W. No i teraz, gdy przyjdą dane za IV kwartał, może bardziej za I kwartał 2023, czy spółki będą mówiły o perspektywach, i to w Stanach, i w Polsce – to może być argument za urealnieniem wycen i właśnie schłodzeniem indeksów giełdowych” – mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

Główne tematy poruszone w tym odcinku to: