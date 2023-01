Krakowski Bank Spółdzielczy odnotował blisko 88 mln zł zysku brutto za 2022 r., podał bank. Jak podkreślono, jest to jeden z najlepszych wyników w ponad 120-letniej historii banku.

„Rekordowy zysk jest konsekwencją kompleksowych zmian jakich dokonaliśmy w banku i nowego otwarcia, które w połowie 2020 roku zapoczątkowała nowa rada nadzorcza” – skomentował prezes Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym samodzielnym i niezrzeszonym bankiem spółdzielczym w Polsce oraz liderem we wprowadzeniu innowacji w bankowości spółdzielczej. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił klientom nowatorską usługę płatniczą Visa Mobile, podkreślono.

„Bank posiada trwałe i mocne fundamenty: adekwatne kapitały własne, stabilne grono klientów i sprecyzowaną wizję rozwoju, co pozwala mu na wprowadzanie nowych rozwiązań, konsekwentne realizowanie założonych celów i oferowanie szytych na miarę usług finansowych. Wynik ciężkiej pracy wszystkich pracowników banku i zaufania klientów procentuje. Dzięki temu zanotowaliśmy tak rekordowy zysk” – dodał przewodniczący rady nadzorczej Piotr Skoczek.

Prezes podkreśla, że wchodząc do zarządu banku w 2021 roku, nie sądził, że skala wyzwań będzie tak poważna.

„Jesteśmy obecnie w momencie głębokiej transformacji naszej firmy. Zrealizowaliśmy kilkaset zaleceń pokontrolnych KNF. Przeprowadziliśmy także szeroki audyt banku w kluczowych obszarach: podatkowym, finansowo-księgowym, mechanizmów kontrolnych czy AML. Do współpracy zaprosiliśmy renomowane polskie i międzynarodowe firmy konsultingowe i doradcze. To był naprawdę gigantyczny wysiłek dla całej organizacji, za co bardzo dziękuję naszym pracownikom” – stwierdził Styczyński.

Tomasz Styczyński od roku 2021 pełnił funkcję p.o. prezesa KBS, a od września 2022 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pełni funkcję prezesa zarządu. Wcześniej nadzorował i transformował Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao, stworzył też wówczas jako wiceprezes zarządu Banku Pekao Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Był również przewodniczącym Rady ds. MMŚP Związku Banków Polskich, wymieniono w informacji.

„Dzięki naszemu podejściu strategicznemu i obecnej transformacji w banku z optymizmem patrzymy w przyszłość i stawiamy sobie za cel zadowolenie naszych obecnych klientów oraz pozyskanie nowych. Standaryzujemy i digitalizujemy procesy bankowe przy współpracy z najlepszymi renomowanymi firmami zewnętrznymi” – podsumował prezes.

Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym niezrzeszonym bankiem spółdzielczym w Polsce, z ponad 120-letnią historią. Ma 35 tysięcy udziałowców – spółdzielców. Posiada kilkadziesiąt oddziałów i zatrudnia ponad 600 osób.

Źródło: ISBnews