Kredyt Inkaso dokonało odpisu wartości aktywów posiadanych w Rosji na łączną kwotę 12,6 mln zł, stawiając tym samym kolejny krok na drodze do opuszczenia tego rynku, podała spółka.

„Grupa Kredyt Inkaso, która działa w Polsce i na czterech innych rynkach europejskich, dokonała odpisu wartości aktywów posiadanych w Rosji na łączną kwotę 12,6 mln zł. Po odpisie wartość portfeli wierzytelności w skonsolidowanym bilansie grupy związanych z działalnością w Rosji wynosi jedynie 3,6 mln zł. Wyceny aktywów mają charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację w zakresie płynności finansowej grupy. Znajdujące się na tamtejszym rynku wierzytelności stanowiły zaledwie ok. 2% wartości bilansowej portfela całej organizacji” – czytamy w komunikacie.

Operacja ta jest konsekwencją aktualnej oceny sytuacji i ryzyk związanych z sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję oraz retorsjami władz lokalnych wobec podmiotów kontrolowanych przez firmy zlokalizowane w krajach Unii Europejskiej. Dokonanie odpisu będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy 2021/22, pomniejszając wynik księgowy o odpisaną kwotę, wskazano.

„Kredyt Inkaso od 4 lat sukcesywnie wygasza swoją działalność w Rosji i ogranicza zaangażowanie na tym rynku. Od tego czasu spółka zależna nie dokonywała żadnych nowych inwestycji w postaci zakupów pakietów wierzytelności, skupiając się wyłącznie na obsłudze już posiadanego i wygaszanego portfela. Jest to konsekwencja przyjętej strategii biznesowej, polegającej na skupieniu się na rynku polskim oraz rynkach należących do wspólnego europejskiego obszaru gospodarczego. Jej realizacja została przyspieszona w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jest to jeden z priorytetów grupy w bieżącym roku obrotowym” – czytamy dalej.

Kredyt Inkaso opublikuje skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22 (przypadający na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) 30 czerwca 2022 r.

Spółka przypomina, że na poziomie skonsolidowanym przychody netto po trzech kwartałach wyniosły 161,2 mln zł, co stanowi wzrost o 26% r/r. Z kolei zysk netto osiągnął poziom 41,1 mln zł (wzrost o 134% r/r).

„Dzięki osiąganiu dobrych wyników finansowych i zakończonej w kwietniu br. operacji refinansowania i pozyskaniu nowego długu, grupa będzie mogła zintensyfikować swoją aktywność inwestycyjną zarówno w Polsce, jak również w Rumunii oraz Bułgarii” – napisano także w komunikacie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews