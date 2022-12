Kredyt Inkaso odnotowało 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2022/2023 r. wobec 19,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,9 mln zł wobec 30,05 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,63 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 63,01 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2022 r. spółka miała 14,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,18 mln zł w porównaniu z 109,36 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 września 2022 r. Grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 155,8 mln zł, co stanowi wzrost o 13,7 mln zł (9,6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wielkość wpłatb przekroczyła o 42,0 mln zł planowane wpływy na ten okres. Przyjmując ostrożne podejście do wyceny posiadanych pakietów Grupa przeszacowała posiadane pakiety na kwotę -1,7 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu.

„Koszty operacyjne pierwszego półrocza wyniosły 71,0 mln PLN, co oznacza wzrost o kwotę 8,0 mln zł (12,7%) w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego. Za większość tego wzrostu odpowiadają koszty wynagrodzeń (3,0 mln zł), opłat sądowych i egzekucyjnych (2,7 mln zł) oraz usług obcych (1,5 mln zł). Poziom kosztów w drugim kwartale bieżącego roku pozostał na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału (35,7 mln zł w porównaniu do 35,3 mln). Wzrost kosztów rok do roku wynika, między innymi, z konsekwentnego przygotowywania organizacji Grupy do istotnego zwiększenia skali działalności (rozumianej jako wartość i liczba obsługiwanych portfeli wierzytelności), natomiast wzrost kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych w przyszłych kwartałach będzie przekładać się na odzyski w kanale komorniczym” – czyta,y rownież.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 1,07 mln zł wobec 9,29 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews