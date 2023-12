Kredyt Inkaso odnotowało 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 31,19 mln zł wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto razem sięgnęły 70,57 mln zł w II kw. r.obr. 2023/2024 wobec 46,63 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r.obr. 2023/2024 (kwiecień-wrzesień 2023) spółka miała 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto razem w wysokości 133,18 mln zł w porównaniu z 103,18 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa sięgnęła 104,91 mln zł wobec 88,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wynik operacyjny Grupy w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2023 r. wyniósł 54 mln zł (+68% r/r) w porównaniu do 32,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W ujęciu segmentowym, Polska odpowiada za 58% wyniku operacyjnego, Rumunia – 22%, a Bułgaria – 16% (w okresie porównawczym to odpowiednio: 74%, 10%, 7%). Przychody netto Polski wzrosły rok do roku o +21% z 73,3 mln zł do 88,8 mln zł, Rumunii o +97% z 11,8 mln zł do 23,3 mln zł, a Bułgarii o +95% z 6,6 mln zł do 12,9 mln zł. Koszty operacyjne krajów rosły w znacznie wolniejszym tempie: Polska zanotowała wzrost kosztów operacyjnych o 16% r/r z 49,7 mln zł do 57,7 mln zł, koszty operacyjne Rumunii wzrosły w analizowanym okresie o 36% z 8,6 mln zł do 11,7 mln zł, natomiast Bułgaria wykazała wzrost kosztów działalności jedynie o 2% z 4,4 mln zł do 4,5 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podkreśliła, że w I półroczu roku obrotowego 2023/24 Grupa Kredyt Inkaso dokonała rekordowych inwestycji w portfele wierzytelności: koszty nabycia portfeli wierzytelności wyniosły 135,7 mln zł, w porównaniu do 34,6 mln zł w pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 oraz do 119,9 mln zł w całym roku obrotowym 2022/23. Zgodnie z założeniami, Grupa realizowała zakupy na wszystkich strategicznych rynkach, tj., w Polsce (84% nabyć), Rumunii (15% nabyć) i Bułgarii (1% nabyć).

„W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2023 r. Grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 176,7 mln zł, co stanowi wzrost o 21 mln zł (+13% r/r) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ramach wpłat uzyskanych w pierwszym półroczu 2023/24 116,4 mln zł pochodziło z portfeli nabytych przed kwietniem 2020 r. Wielkość wpłat przekroczyła o 54,9 mln zł planowane wpływy na ten okres. Przychody odsetkowe były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (72,6 mln zł w porównaniu do 59,1 mln zł), a razem przychody netto Grupy wyniosły 133,2 mln zł w bieżącym okresie w porównaniu do 103,2 mln zł w okresie porównawczym (+29% r/r)” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. r.obr. 2023/2024 wyniosła 0,1 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews