Kredyt Inkaso uplasowało emisję obligacji serii M1 o wartości 15 mln zł. Łączna wartość zapisów przekroczyła wielkość emisji – zapisy zostały zredukowane o 11%, podała spółka. Kolejne emisje obligacji planowane są przez spółkę w tym roku.

„Właśnie rozliczona emisja obligacji M1 zakończyła się nadsubskrypcją, co pokazuje istniejący popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów. Bardzo się cieszę, że inwestorzy po raz kolejny docenili ambitną strategię rozwoju Grupy Kredyt Inkaso w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii. Sukces tej emisji to także wyraz zaufania do długoterminowych perspektyw rozwoju spółki” – powiedziała prezeska Barbara Rudziks, cytowana w komunikacie.

„Relacje zbudowane przez spółkę z inwestorami oraz instytucjami polskiego rynku kapitałowego pozwoliły nam na pozyskanie kapitału na wciąż korzystnych warunkach. Wysoki popyt na obligacje serii M1 dodatkowo potwierdził również naszą pozycję dobrze rozpoznawalnego, niezawodnego i doświadczonego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami” – dodał członek zarządu/CFO Mateusz Boguta.

Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 16,8 mln zł na oferowane obligacje pierwszej emisji w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji. Cena emisyjna jednej obligacji była uzależniona od terminu złożenia zapisu przez inwestora. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował łącznie 15 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Obligacje przydzielono 352 inwestorom. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 12,4%. Termin ich zapadalności przypada za cztery lata.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kolejne emisje obligacji planowane są przez spółkę w tym roku. Od 2007 r. Kredyt Inkaso wyemitowało i spłaciło w terminie już ponad 40 serii obligacji, zakończono w informacji.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews