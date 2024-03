Kredyt Inkaso uplasowało emisję obligacji korporacyjnych o wartości 4 999 900 euro, przy stopie redukcji 15,4%, podała spółka.

„Wszystkie ubiegłoroczne, jak i tegoroczna emisja naszych obligacji korporacyjnych w złotych, emitowane na podstawie prospektu, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rynku i wszystkie kończyły się znaczącymi nadsubskrybcjami. Tym razem, z jednej strony wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w instrumenty dłużne oparte o waluty obce, z drugiej zaś chcąc zabezpieczać ryzyko walutowe związane z naszą obecnością na rynkach zagranicznych zdecydowaliśmy się na emisję obligacji denominowanych w euro. Osiągnięty wynik ich sprzedaży jest dowodem, że właściwie oceniliśmy sentyment rynku, a rynek bardzo dobrze ocenia realizowaną przez nas strategię biznesową” – powiedział członek zarządu, CFO Kredyt Inkaso Mateusz Boguta, cytowany w komunikacie.

Kredyt Inkaso oferowało inwestorom czteroletnie papiery dłużne serii S1 o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 5,2 pkt proc. w skali roku. Pozyskane w tej emisji środki będą służyły dalszemu dynamicznemu rozwojowi spółki.

W ramach oferty Kredyt Inkaso oferował do 49 999 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 4 999 900 euro. W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 59 097 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 909 700 euro. Średnia stopa redukcji wyniosła 15,4%, podano w informacji.

Zapisy na obligacje złożyły 232 osoby i tylu osobom zostały one przydzielone.

Grupa Kredyt Inkaso w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. odnotowała wzrost spłat z posiadanych portfeli i EBITDA gotówkową o 10% r/r, odpowiednio do 257,8 mln zł oraz 143,2 mln zł. W tym samym czasie inwestycje w nowe pakiety wierzytelności zostały zwiększone ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie około 30% wpłat z portfeli wierzytelności posiadanych przez spółkę pochodzi z rynków zagranicznych. W perspektywie najbliższych lat Kredyt Inkaso planuje wzrost tej wartości do około 50%, wskazano też w komunikacie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews