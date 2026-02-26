Kruk odnotował 208,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 115,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.



Zysk operacyjny wyniósł 358,83 mln zł wobec 165,65 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa wyniosła 658 mln zł i jest wyższa w stosunku do IV kw. 2024 o 54 mln zł, czyli o 9%.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 787,6 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 582,91 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 r. spółka miała 1085,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1073,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 3190,65 mln zł w porównaniu z 2907,55 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa na koniec 2025 wyniosła 2 665 mln zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 291 mln zł, czyli o 12%, głównie z uwagi na wyższe spłaty r/r.

Spłaty z portfeli nabytych w całym 2025 roku wyniosły 3 920 mln zł (+11% r/r), a inwestycje w portfele wierzytelności 2 223 mln zł (-21% r/r). 71% inwestycji i 60% spłat pochodziło z rynków zagranicznych, podano.

„2025 to kolejny rok, w którym zyski i EBITDA gotówkowa były najwyższe w historii wyników rocznych Grupy Kruk. Gdy w styczniu 2025 ogłaszaliśmy strategię na lata 2025-2029, podzieliliśmy się z rynkiem naszymi ambitnymi celami. Przypomnę, że chcemy skupiać się na tym co robimy najlepiej i kontynuować rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności, zwiększenie efektywności procesów i transformację cyfrową. Z dumą muszę zaznaczyć, że w 2025 roku podjęte przez nas działania przybliżyły nas do osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych” – powiedział CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

„Łącznie zainwestowaliśmy ponad 2,2 mld zł w portfele wierzytelności oraz osiągnęliśmy rekordowe spłaty na poziomie blisko 4 mld zł. Co istotne, zidentyfikowaliśmy dodatkowy potencjał spłat, głównie na rynku polskim i to pomimo rozpoznania w 2025 roku blisko 500 mln zł aktualizacji prognozy wpływów oraz 225 mln zł nadwyżki wpłat. Nasze wieloletnie cele zarządu dotyczące spłat z posiadanych wierzytelności na 31 grudnia 2025 wynoszą 34 mld zł wobec szacunkowego wpływu z pakietów wierzytelności w wysokości 26 mld zł” – dodał.

Aktywa Grupy na koniec 2025 rok wyniosły 13 mld zł, co oznacza wzrost o 12% r/r. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 11,6 mld zł i stanowiła 89% wartości aktywów Grupy. Kapitał własny wyniósł 5,3 mld zł i wzrósł w stosunku do końca 2024 roku o 18%. Wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2025 wyniósł 2,6 wobec 2,7 na koniec 2024 roku.

„Rozpoczęliśmy transformację cyfrową, a w procesach operacyjnych wdrażaliśmy założenia ekonomii behawioralnej. Z planowanych ok. 0,5 mld zł inwestycji w transformację, zainwestowaliśmy do tej pory ok 68,5 mln zł. Na początku 2026 poinformowaliśmy również Państwa o rozpoczęciu prac związanych z rozdzieleniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej w Grupie oraz dążeniu przez Kruka, pozostając spółką giełdową, do uzyskania statusu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Zmiany organizacyjne pozwolą na efektywniejszą realizację Strategii na lata 2025-2029 oraz przygotują Grupę do dalszego wzrostu inwestycji po okresie Strategii. Patrząc w przyszłość widzę Kruka takim o jakim zawsze marzyłem – mocnej technologicznie i procesowo poukładanej organizacji. W 2025 roku rozpoczęliśmy prace, aby dotrzeć do tego celu przy kontynuacji wzrostu biznesu i wyników” – stwierdził prezes.

Grupa Kruk utrzymała zatrudnienia na podobnym poziomie r/r, tj. 3631 FTE w porównaniu 3567 w 2024 r. 57% stanowisk kierowniczych zajmowane jest przez kobiety. Kapitalizacja Kruka pozostaje najwyższą dla firm z branży na świecie, podkreślono.

„Zgodnie z obowiązującą Polityką Dywidendową, podejmując decyzję o rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2025 będziemy brali pod uwagę długoterminowy rozwój Kruka, jak i utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia. Już od 11 lat regularnie, co roku, dzielimy się dochodami Grupy Kruk z akcjonariuszami” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 1096,14 mln zł wobec 1043,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews