Kruk odnotował 251,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 338,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk wypracowany w pierwszym kwartale 2025 wyniósł 252 mln zł i jest niższy od wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale 2024 o 87 mln zł tj. o 26%. Spadek zysku netto wynika głównie ze wzrostu kosztów działalności o 79 mln zł, co częściowo zostało zrekompensowane wzrostem przychodów o 54 mln zł” – czytamy w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 393,42 mln zł wobec 418 mln zł zysku rok wcześniej. Gotówkowa EBITDA sięgnęła 618 mln zł wobec 604 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (uwzględniające wynik na oczekiwanych stratach kredytowych, wycenę do wartości godziwej oraz inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności) wyniosły 802,2 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 748,14 mln zł rok wcześniej.

„Łączne przychody ze sprzedaży wypracowane w pierwszym kwartale 2025 wyniosły 802 mln zł i są wyższe od przychodów zrealizowanych w pierwszym kwartale 2024, gdy przychody Grupy wyniosły 748 mln zł, co oznacza wzrost o 54 mln zł, tj. 7%. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w pierwszym kwartale 2025 roku 715 mln zł, co stanowi wzrost o 4% (+30 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost przychodów z pakietów nabytych w pierwszym kwartale 2025 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowany został na rynku włoskim (+23 mln zł, tj. 17%), które były częściowo skompensowane przez spadek przychodów na rynku hiszpańskim (-15 mln zł, tj. -14%)” – czytamy dalej.

Poniesione w pierwszym kwartale 2025 koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły 393 mln zł i w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2024 są wyższe o 79 mln zł (+25%) oraz wynikają przede wszystkim ze wzrostu kosztów opłat sądowych (więcej o 43 mln zł, tj. 45%) oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (więcej o 15 mln zł, tj. 11%) Wzrost kosztów sądowych widoczny był głównie w Hiszpanii (+31 mln zł r/r), co spowodowane było przede wszystkim przyspieszeniem przekazań spraw do sądów, podano także.

W pierwszym kwartale 2025 roku koszty finansowe netto wyniosły 113 mln zł czyli o 20 mln więcej niż w pierwszym kwartale 2024. Wzrost wynika z wyższego stanu zadłużenia (wzrost stanu o 1 029 mln zł częściowo skompensowany spadkiem stawek EURIBOR 1M/3M (średnia z wartości na koniec poszczególnych miesięcy w pierwszym kwartale 2025 wynosiła odpowiednio 2,49%/2,46%).

W pierwszym kwartale 2025 spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły 923 mln zł, tj. o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. 59% wpłat dokonanych w pierwszym kwartale 2025 roku pochodzi z rynków zagranicznych. Wyższe o 69 mln zł wpłaty w pierwszym kwartale 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zostały zrealizowane głównie dzięki wyższym o 31 mln zł (+16% r/r) wpłatom na rynku włoskim oraz wyższym o 30 mln zł (+9% r/r) wpłatom na rynku polskim, wyjaśnił Kruk.

W pierwszym kwartale 2025, podobnie jak w poprzednich kwartałach spłaty przekroczyły plany księgowe, a pozytywne odchylenie wyniosło 51 mln zł, tj. 6%, podkreślono także.

Grupa Kruk w pierwszym kwartale 2025 roku zainwestowała 229 mln zł w portfele wierzytelności o nominale 1,1 mld zł, w porównaniu do 335 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 2,2 mld zł w pierwszym kwartale 2024 roku. Niemalże całość inwestycji z pierwszego kwartału 2025 to nakłady na portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Największy udział w łącznych nakładach w pierwszym kwartale 2025 miał rynek rumuński (33%) oraz rynek włoski (32%). W pierwszym kwartale 2025 roku Kruk zainwestował również 47 mln zł w portfele wierzytelności na rynku francuskim, wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 254,47 mln zł wobec 338,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews