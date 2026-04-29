Kruk odnotował 262,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 251,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 384,48 mln zł wobec 393,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA gotówkowa sięgnął 656,21 mln zł i tym samym odnotował wzrost o 6% względem analogicznego okresu w 2025 roku.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 783,43 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 802,2 mln zł rok wcześniej.

Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 971 mln zł, więcej o 5% r/r.

„Rozpoczynamy rok z wynikami zbliżonymi do naszych założeń. Konsekwentnie realizujemy długoterminową strategię i jesteśmy w drugim roku kompleksowej transformacji cyfrowej. Przygotowujemy się do zmiany organizacyjnej i rozdzieleniu w Kruk SA działalności inwestycyjnej i operacyjnej. Skupiamy się na rozwoju na pięciu dużych europejskich rynkach i jednocześnie kończymy proces wychodzenia z mniejszych dla nas destynacji. Biorąc pod uwagę mnogość i wagę projektów oraz zadań, to zrealizowane wyniki oceniam jak bardzo dobre” – powiedział CEO Piotr Krupa, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Inwestycje w portfele wyniosły w I kwartale 2026 roku 513 mln zł, więcej o 124% r/r. Wskaźniki zadłużenia utrzymują się na podobnym poziomie – wskaźnik dług netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,6x, a wskaźnik dług netto do kapitałów własnych 1,3x, podano także.

„Mimo że tradycyjnie początek roku jest mniej intensywny po stronie podaży portfeli wierzytelności, to ponad dwukrotnie zwiększyliśmy nasze kwartalne inwestycje w porównaniu do I kwartału 2025 roku. Na każdym z naszych rynków pozostajemy aktywni. Mamy bardzo dobry, zdywersyfikowany dostęp do finansowania i chcemy go wykorzystać do nadarzających się okazji inwestycyjnych na rynku. Widząc potencjał wzrostu zarekomendowaliśmy też podzielenie się z rynkiem dywidendą za 2025 rok – liczymy, że akcjonariusze będą podobnej myśli i podejmą stosowną uchwalę na najbliższym zgromadzeniu” – dodał Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 255,33 mln zł wobec 254,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

