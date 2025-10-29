Kruk odnotował 292,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 356,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 414,9 mln zł wobec 476,1 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa za III kwartał 2025 r. wyniosła 707 mln zł i jest wyższa r/r o 128 mln zł, czyli o 22%.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej ogółem sięgnęły 803,35 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 844,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 876,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 958,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej ogółem w wysokości 2403,05 mln zł w porównaniu z 2324,64 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa dla omawianych trzech kwartałów 2025 wyniosła 2007 mln zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 237 mln zł, czyli o 13%, a jednocześnie najwyższa w historii Kruka dla pierwszych trzech kwartałów, podano także.

„Wyniki są bardzo dobre i zgodne z naszymi oczekiwaniami, szczególnie biorąc pod uwagę sezonowość III kwartału na rynkach południowych. Po trzech kwartałach mamy już zrealizowane ponad 80% zysku netto całego zeszłego roku. Warto podkreślić też gotówkową siłę wyników – zarówno wysokość spłat, jak i poziom EBITDA gotówkowej były dla Kruka najwyższe w historii. Na kluczowych dla nas rynkach trwają intensywne prace związane z transformacją cyfrową i jednocześnie realizacją strategii” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody ogółem wyniosły 2403 mln zł, tj. o 3% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 2181 mln zł, co stanowi wzrost o 3% r/r. Z zainwestowanych 1427 mln zł przez Kruka w pierwszych trzech kwartałach 2025 największy udział miały inwestycje we Włoszech (42%) oraz w Polsce (29% wszystkich inwestycji). Wskaźniki zadłużenia pozostają na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,6), przy wysokiej rentowności (ROE LTM 20%), podano także.

„Widzimy kontynuację dobrej podaży portfeli na głównych naszych rynkach. Jednocześnie obserwujemy wzrost konkurencyjności w przetargach wynikający z obniżającego się kosztu finansowania. W mojej ocenie bardzo dobrze wykorzystaliśmy okazje inwestycyjne od stycznia do września tego roku, a czwarty kwartał to najintensywniejszy okres roku. Dzięki dobremu dostępowi do finansowania oraz naszej stabilnej sytuacji z optymizmem myślimy już o inwestycjach w kolejnych kwartałach” – dodał Krupa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 852,2 mln zł wobec 942,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews