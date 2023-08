Kruk odnotował 293,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 244,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 378,34 mln zł wobec 292,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk gotówkowy EBITDA sięgnął 545,39 mln zł i był wyższy o 18% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 684,53 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 557,08 mln zł rok wcześniej.

„Kontynuujemy bardzo dobry trend wyników odnotowując kolejny mocny drugi kwartał. Jednocześnie po raz pierwszy w 25-letniej historii wyników po 2 kwartałach przekroczyliśmy poziom pół miliarda złotych zysku. Spłaty pozostają silne i również rekordowo wysokie. Dla mnie szczególnie ważnym jak wynik gotówkowy i tu przekroczyliśmy próg 1 mld zł EBITDA gotówkowej w półroczu. To kolejny kamień milowy. Dodatkowo, wyniki są budowane na każdym z naszych rynków, które pozytywnie kontrybuują zarówno do EBITDA jak i do EBITDA gotówkowej” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Grupa Kruk zainwestowała w II kwartale br. 653,15 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2 638 mln zł. Inwestycje w portfele wierzytelności w drugim kwartale 2022 r. wyniosły 495 mln zł, a ich wartość nominalna wynosiła 2 478,63 mln zł. Inwestycje z II kwartału 2023 r. to przede wszystkim portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych (ponad 88%). Grupa inwestowała na każdym z rynków, na którym prowadzi działalność operacyjną, podano.

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w drugim kwartale 2023 r. 776 320 tys. zł, tj. o 7% więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 18% więcej r/r. Wyższe o 119 571 tys. zł wpłaty w II kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ub.r. zostały zrealizowane głównie dzięki wyższym o 31% r/r wpłatom na rynku włoskim, wyższym o 66% r/r wpłatom na rynku hiszpańskim oraz wyższym o 6% r/r wpłatom na rynku polskim, podano również.

W I poł. 2023 r. spółka miała 528,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 488,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 299,28 mln zł w porównaniu z 1 101,93 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 736,11 mln zł wobec 621,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 17% r/r. Z zainwestowanych 1,2 mld zł przez Kruka w tym okresie 76% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego. Dodatkowo, po dniu bilansowym w lipcu 2023, Grupa sfinalizowała m.in. zakup na rynku hiszpańskim portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 3,3 mld zł, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 528,04 mln zł wobec 488,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews