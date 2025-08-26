Kruk odnotował 332,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 264,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 410,64 mln zł wobec 352,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 797,5 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 732,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 584,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 602,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 1 599,7 mln zł w porównaniu z 1 480,57 mln zł rok wcześniej.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1 446 mln zł, co stanowi wzrost o 7% r/r. Z zainwestowanych 805 mln zł przez Kruka w pierwszych 6 miesiącach 2025 największy udział miały inwestycje w Polsce (46%) oraz we Włoszech (24% wszystkich inwestycji), dodano w komunikacie poświęconym wynikom.

EBITDA gotówkowa w I półroczu 2025 roku wyniosła 1 299,85 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 9% względem analogicznego okresu w 2024 roku.

Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1 910 mln zł, więcej o 10% r/r.

Wskaźniki zadłużenia pozostają na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,5), przy wysokiej rentowności (ROE LTM 22), podano także.

„I półrocze 2025 roku było dla Kruka okresem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i dalszego stabilnego wzrostu. Odnotowaliśmy solidne wyniki finansowe, będące odzwierciedleniem skuteczności operacyjnej na wszystkich kluczowych rynkach, w tym poprawiającej się sytuacji w Hiszpanii. Jestem zadowolony, że każdy z rynków pozytywnie kontrybuował do wyniku. Transformacja cyfrowa pozostaje jednym z naszych priorytetów. Już widzimy efekty wdrażanych rozwiązań technologicznych, które wspierają naszą skalowalność i jakość obsługi klienta. Naszym celem jest nie tylko zwiększanie efektywności, ale także budowanie pozytywnych doświadczeń dla klientów, którzy coraz częściej wybierają kanały samoobsługowe” – skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w materiale.

„Z optymizmem patrzymy na II połowę roku, planując dalsze inwestycje w portfele wierzytelności oraz rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Nasza pozycja finansowa pozostaje stabilna, a dostęp do finansowania – zarówno bankowego, jak i obligacyjnego – umożliwia nam elastyczne reagowanie na pojawiające się okazje inwestycyjne” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 555,49 mln zł wobec 588,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews