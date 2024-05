Kruk odnotował 338,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 234,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 418 mln zł wobec 329,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 434 mln zł wobec 344 mln zł zysku rok wcześniej, zaś gotówkowa EBITDA – odpowiednio: 604 mln zł wobec 530 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 748,14 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 614,76 mln zł rok wcześniej.

„Łączne przychody ze sprzedaży wypracowane w pierwszym kwartale 2024 wyniosły 748 mln zł i są wyższe od przychodów zrealizowanych w pierwszym kwartale 2023, gdy przychody Grupy wyniosły 615 mln zł, co oznacza wzrost o 133 mln zł, tj. +22%. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w pierwszym kwartale 2024 roku 685 mln zł, co stanowi wzrost o 27% (+147 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zdecydowanie największy wzrost przychodów nabytych w pierwszym kwartale 2024 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowany został na rynku polskim (+67 mln zł, tj. +31%), dodatkowo istotny wzrost przychodów został zrealizowany na rynku hiszpańskim (+49 mln zł, tj. +82%)” – czytamy w raporcie.

W I kwartale 2024 Grupa zaewidencjonowała 144 mln zł aktualizacji prognozy wpływów, czyli o 57 mln zł więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. 70% łącznej aktualizacji z pierwszego kwartału 2024 na portfelach detalicznych niezabezpieczonych kupionych do końca 2023 roku dotyczy zmiany prognozy wpłat w najbliższych 34 miesiącach. Odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych, wyniosło 105 mln zł wobec 111 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej, podano także.

„Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2024 roku wyniosły w Grupie KRUK 285 mln zł i były o 56 mln zł większe w porównaniu do stanu z dnia 31 marca 2023. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na dzień 31 marca 2024 roku wyniosła 1 140 mln zł” – napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 338,33 mln zł wobec 234,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews