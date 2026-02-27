Kruk podtrzymuje cele zakładające 15 mld zł inwestycji w portfele wierzytelności w horyzoncie strategii na lata 2025-2029 (mimo ograniczenia nakładów w 2025 r., gdy zainwestowano 2,2 mld zł – ok. 15% łącznego celu), ROE na poziomie ok. 20% oraz utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA gotówkowa poniżej 3,0x, z możliwością jego tymczasowego przekroczenia, poinformował prezes Piotr Krupa. Głównym celem jest wzrost zysków nie tylko w perspektywie strategii, ale także w długim horyzoncie.

„W strategii mamy ok. 15 mld zł inwestycji i podtrzymujemy cel w horyzoncie strategii, mimo ograniczonych nakładów w 2025 r. Uważamy, że nie ma powodów do alarmu i niepokoju. 20-letni cel zarządu dotyczący spłat z posiadanych wierzytelności na dzień 31 grudnia 2025 wynosi 34 mld zł wobec szacunkowego wpływu z pakietów wierzytelności (ERC) na koniec roku w wysokości 26 mld zł. Pomimo rozpoznania aktualizacji wartości portfeli i nadwyżki spłat w 2025 roku, różnica pomiędzy celem zarządu a ERC pozostała na podobnym poziomie jak na moment ogłaszania strategii (+8 mld zł)” – powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

„Te 15 mld nie jest celem samym w sobie, a pokazaniem skali i czy to będzie 14 czy 16 mld zł – to jest to wtórne. Celem jest wzrost zysku netto. […] Wychodząc poza strategię, jeżeli zbliżymy się do 15 mld zł w 2029 r., to w kolejnym roku będzie to pewnie 17-18 mld zł, co będzie wynikać nie tylko z faktu, że tyle urośnie rynek, ale też dodatkowo będą nowe 'geografie’, bo zakładamy, że wejdziemy do nowych krajów. I zakładamy, że będziemy nie tylko we Francji na istotnym poziomie, ale będziemy też prawdopodobnie w nowych następnych krajach – prawdopodobnie Wlk. Brytanii i USA. I tylko same te dwa kraje pozwalałyby na podwojenie inwestycji” – dodał.

Wyjaśnił, że nakłady na zakup portfeli wierzytelności w 2025 roku wyniosły 2 223 mln zł (-605 mln zł, -21% r/r), a ich niższa wartość wynikała z decyzji na początku ubiegłego roku o czasowym ograniczeniu inwestowania w Hiszpani (inwestycje na poziomie 122 mln zł w 2025 r. względem 541 mln zł w 2024 r.) Największe inwestycje w nowe portfele wierzytelności w Grupie miały miejsce we Włoszech (770 mln zł) oraz w Polsce (643 mln zł). 87% nakładów dotyczyło portfeli detalicznych niezabezpieczonych. Łączna wartość nominalna zakupionych wierzytelności wyniosła 10,1 mld zł.

„Nasz zakładany lead time (czas osiągnięcia progu rentowności portfela) poza horyzontem strategii, czyli po 2030 r. to skrócenie czasu o rok, czyli o 20% do 4 lat” – zapowiedział też prezes.

Prezes podtrzymał również cel 20% ROE w strategii 2025-2029, plan wypłaty dywidend oraz utrzymanie zadłużenia poniżej 3,0x (dług netto do EBITDA gotówkowa) z możliwością jego tymczasowego przekroczenia. Celem jest też podwojenie wartości bilansowej portfeli 20 mld zł oraz 0,5 mld zł inwestycji w transformację cyfrową – zarząd dostosowuje strukturę organizacyjną Grupy, tak aby rozdzielić działalność operacyjną i inwestycyjną, a Kruk SA pozostając spółką giełdową, dążyć będzie do uzyskania statusu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI).

„Pracujemy, żeby Grupa była ASI, a to jest proces który potrwa 1,5 roku – dwa lata” – zasygnalizował prezes.

„Planujemy, że Kruk wchodząc w 2030 r. będzie mieć łącznie ponad 20 mln spraw (klientów) wobec obecnie ok. 13 mln i jednocześnie zakładamy tylko nieznaczny wzrost zatrudnienia do maks. 4 tys.” – dodał.

Członek zarządu Michał Zasępa przekazał zaś, że w tym roku poziom zadłużenia Kruka powinien oscylować wokół 2,6-2,8x do gotówkowej EBITDA.

W całym 2025 r. spółka miała 1085,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1073,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 3190,65 mln zł w porównaniu z 2907,55 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa na koniec 2025 wyniosła 2 665 mln zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 291 mln zł, czyli o 12%, głównie z uwagi na wyższe spłaty r/r. Spłaty z portfeli nabytych w całym 2025 roku wyniosły 3 920 mln zł (+11% r/r), a inwestycje w portfele wierzytelności 2 223 mln zł (-21% r/r). 71% inwestycji i 60% spłat pochodziło z rynków zagranicznych.

Aktywa Grupy na koniec 2025 rok wyniosły 13 mld zł, co oznacza wzrost o 12% r/r. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 11,6 mld zł i stanowiła 89% wartości aktywów Grupy. Kapitał własny wyniósł 5,3 mld zł i wzrósł w stosunku do końca 2024 roku o 18%. Wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2025 wyniósł 2,6 wobec 2,7 na koniec 2024 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews