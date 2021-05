Zarząd Kruka podjął uchwałę dotyczącą zmiany rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy, podwyższając ją do 11 zł na akcję z wcześniej proponowanych 8 zł, podała spółka.

„Zarząd spółki podjął uchwałę dotyczącą zmiany rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki kwoty wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki z kwoty 8 zł do kwoty 11 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego” – czytamy w komunikacie.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej Kruk, podkreślono.

„Po I kwartale 2021 roku zdecydowaliśmy się podwyższyć naszą wcześniejszą rekomendację wypłaty dywidendy do akcjonariuszy do 11 zł za akcję. Podwyższając dywidendę, jednocześnie bierzemy aktywny udział we wszystkich przetargach na nowe portfele. W naszej 10-letniej historii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po raz siódmy z rzędu podzielimy się z akcjonariuszami dochodem, tym razem wypłacając około 206 mln zł. Nasza sytuacja finansowa jest obecnie bardzo dobra i jesteśmy w stanie zarówno podzielić się zyskiem z inwestorami, jak i nabywać nowe portfele wierzytelności. Nasz apetyt co do kolejnych inwestycji, po wstępnych wynikach I kwartału, istotnie wzrósł” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews