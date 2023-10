Kruk przydzielił obligacji serii AL4 o łącznej wartości nominalnej 450 mln zł, podała spółka. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i skierowana była do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych

„Tydzień temu opublikowaliśmy rekordowe spłaty po pierwszych trzech kwartałach tego roku w kwocie 2,3 mld zł oraz rekordowe inwestycje na poziomie blisko 2 mld zł. Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że zdobywamy kolejne rekordy, emitując 450 mln zł obligacji w jednej serii. Osiągnęliśmy tym samym poziomy zarezerwowane dla największych polskich podmiotów, jakimi są np. banki. Dodam, że jest to nasza druga w tym roku emisja obligacji pod programem bezprospektowym, a obie łącznie wyniosły 570 mln zł. Obecna emisja cieszyła się największym w historii polskich emisji obligacji Kruka zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, co przełożyło się na relatywnie niewielki wzrost marży przy rekordowej emisji 6-letnich obligacji. Jednocześnie w tym roku wyemitowaliśmy już 265 mln zł 5-letnich obligacji w emisjach prospektowych kierowanych do inwestorów indywidualnych” – powiedział CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 4,65 pkt proc. w skali roku, podano.

„Nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji, zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych” – dodał CEO.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews