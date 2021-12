Kruk przydzielił przydzielił 500 000 obligacji 5-letnich serii AM o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 239 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 79%, podała spółka.

„W okresie subskrypcji 1 357 inwestorów skutecznie złożyło 1 557 zapisów na 2 385 017 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 79,04%, spółka przydzieliła 500 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 321 inwestorów” – czytamy w raporcie.

Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych.

Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża 3,4 pkt proc. w skali roku.

„To była piąta z kolei, a czwarta skierowana do inwestorów indywidualnych, emisja obligacji w tym roku. Łącznie w 2021 roku, na rynku papierów dłużnych, pozyskaliśmy 535 mln zł środków na finansowanie naszej działalności. Zainteresowanie inwestorów ostatnią tegoroczną emisją obligacji Kruka przeszło nasze oczekiwania. Było ono tak duże, że musieliśmy dokonać 79% redukcji zapisów” – powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił, w siedmioletniej historii prospektowych ofert obligacji Kruka jest to rekordowa emisja pod względem liczby inwestorów. Jest to też druga co do wielkości emisja pod względem łącznej wartości zapisów.

„Biorąc pod uwagę tak duży niezaspokojony popyt z ich strony przy tej emisji, jak i nasze inwestycje, to wręcz powinniśmy w najbliższym czasie wrócić na rynek z kolejną ofertą obligacji”– dodał Krupa.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews