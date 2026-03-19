Kruk przydzielił obligacje serii AL6 o wartości 600 mln zł, podała spółka. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i oferta skierowana była wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów niebędących osobami fizycznymi. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 2,5 p.p. w skali roku. Termin wykupu przypada na 4 kwietnia 2033 roku. W historii Kruka to największa jednorazowo emisja obligacji o najdłuższej zapadalności i przy rekordowo niskiej marży, podkreślono.

„Pomimo trudnego obecnie otoczenia międzynarodowego i dużej zmienności na rynkach zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji obligacji. O jej sukcesie świadczyć może wielkość zgłoszonych zapisów przez inwestorów na ponad 1 mld zł w przedziale cenowym 2,3-2,7 p.p. ponad 3M WIBOR. Ostatecznie wyemitowaliśmy obligacje o wartości 600 mln zł, o najdłuższej zapadalności ponad 7 lat i po najniższej w historii Kruka, dla porównywalnych papierów, marży, tj. 2,5 p.p. powyżej 3 miesięcznego WIBORu. Zapisy w książce popytu złożyło 125 inwestorów, w tym pozyskaliśmy nowych istotnych długoterminowych inwestorów” – powiedział CFO Michał Zasępa, cytowany w komunikacie.

„W porównaniu do poprzedniej bezprospektowej emisji obniżyliśmy koszt marży o 0,5 p.p. przy jednocześnie rekordowo wielkiej emisji. Pokazuje to odporność Kruka na sytuację geopolityczną, a jednocześnie potwierdza silną pozycję jako wiarygodnego emitenta obligacji. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapowiedziami z początku marca, planujemy wykupić przedterminowo w dniu 7 kwietnia 2026 roku obligacje serii AL3 o łącznym nominale 120 mln zł. Dotychczasowa realizacja strategii na lata 2025-2029 wskazuje dobrze obrany kierunek działań, a środki od obligatariuszy pozwalają kontynuować podjęte ambitne cele” – dodał.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews