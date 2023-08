Kruk przydzielił obligacje serii AO1 na kwotę 75 mln zł, podała spółka. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 123 mln zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie 39%.

„Obecna emisja serii AO1 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Jest to świetna inauguracja kolejnego, już 10-tego prospektowego programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł. Dla nas to też potwierdzenie dobrego prowadzenia zdrowego biznesu, który od 25 lat konsekwentnie i w sposób zrównoważony rozwijam. Dziś Kruk to jedna z największych międzynarodowych firm z naszej branży na świecie. Mocno rozwijamy się też technologicznie” – powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Emisja była przeprowadzona w ramach i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 pkt proc. w skali roku, podano.

Zapisy na oferowane 750 tys obligacji prowadzono od 24 lipca 2023 roku (włącznie) do 7 sierpnia 2023 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.W okresie subskrypcji 1 124 Inwestorów skutecznie złożyło 1 380 zapisów na 1 230 309 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 39,04%, podano również.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews