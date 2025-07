Kruk przydzielił sześcioletnie obligacje serii AP4 o wartości nominalnej 100 mln zł; redukcja zapisów wyniosła 67% przy łącznej wartości zapisów w wysokości 300 mln zł złożonych przez 1 780 inwestorów, podała spółka.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,7 pkt proc. w skali roku.

„Po raz drugi w tym roku uplasowaliśmy 100 mln zł w emisji obligacji kierowanej do inwestorów detalicznych, przy marży obniżonej o 0,1 punktu procentowego w stosunku do emisji z lutego tego roku. Biorąc pod uwagę nasze potrzeby, jak i zainteresowanie inwestorów, ofertę wstępnie określoną na 80 mln zł, przed przydziałem obligacji zwiększyliśmy do 100 mln zł łącznej wartości nominalnej” – skomentował założyciel i CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

„Pozyskane środki wykorzystamy do dalszego rozwoju Kruka na najważniejszych rynkach europejskich oraz transformację cyfrową” – dodał CEO.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews