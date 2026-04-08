Zarząd Kruka rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 20 zł na jedną akcję tj. łącznie ok. 390 mln zł, podała spółka. Pozostałą część zysku netto spółki za 2025 rok zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

„Regularnie od 2014 rok dzielimy się zyskiem z inwestorami, wypłacając do tej pory ponad 1,8 mld zł akcjonariuszom. Polityka dywidendowa Kruka zakłada wypłatę dochodu co najmniej na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto, z uwzględnieniem poziomu zadłużenia Grupy oraz planów inwestycyjnych. Na koniec 2025 poziom długu netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,6 wobec podanego w naszej strategii górnego poziomu 3,0. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania, zarówno bankowego jak i obligacyjnego – ostatnio pozyskaliśmy na korzystnych warunkach 600 mln zł od obligatariuszy instytucjonalnych. Zrealizowaliśmy również, po raz pierwszy w naszej historii, opcję call i wykupiliśmy obligacje o wartości nominalnej 120 mln zł. Widzimy potencjał do dalszego wzrostu z równoczesnym podzieleniem się ubiegłorocznym zyskiem z akcjonariuszami” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r..

