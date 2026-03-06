Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AL6 oraz ustalenia jej warunków, podała spółka. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1000 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 600 mln zł. W ramach emisji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 600 tys. niezabezpieczonych obligacji. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 czerwca 2026 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r..

Źródło: ISBnews